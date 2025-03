Viel Gesprächsstoff bei torreicher Punkteteilung

Nach der Pause waren es dann erstmals die Gastgeber, die die Führung im Spiel an sich reißen konnten. In der 63. Minute war es wieder Bence Peter, der mit seinem zweiten Tagestreffer des Tages auf 3:2 stellte. Der Ungar hält nun bei 86 Volltreffern und liegt damit auf Rang zehn der ewigen Schützenliste der 2. Landesliga Nord. Doch Hof gab nicht auf und kam in der 73. Minute durch Alexander Plank zum erneuten und endgültigen Ausgleich.