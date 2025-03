Es geht um unsere Gesundheit

„So geht es nicht weiter!“ Das war oft zu hören, wenn über die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich diskutiert worden ist. Hohe Kosten, lange Wege, Personalmangel, Überschneidungen und unterschiedliche Routinegrade bei der Behandlung komplizierter Beschwerden waren Thema. Nun soll der „Gesundheitspakt 2040 +“ die richtigen Arzneien zur Linderung oder sogar Ausheilung dieser strukturellen Probleme liefern. Experten haben monatelang verhandelt, die Politik wird die Rahmenbedingungen schaffen. Was entstanden ist, ist ein „Krone“-Lesern nicht ganz unbekanntes 78-Seiten-starkes Konzept, das viele Antworten gibt. Die Klinik wird gesperrt? Kein Problem, mit Primärversorgungseinheiten und Ärztezentren will man abfedern – im besten Falle verbessert sich sogar die medizinische Leistung.