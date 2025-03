OP-Saal für die privaten Patienten reserviert?

Die „Krone“ hat recherchiert, wie das Skalpell-Eilverfahren funktioniert: An einzelnen Tagen ist für die Klienten gewisser Chirurgen ein eigener, vom Steuerzahler finanzierter, Operationssaal reserviert. Termine vergeben diese Ärzte sozusagen aus ihrer Privatordination heraus. Dadurch kommen deren „Kunden“ bevorzugt zu etwa Gallenblasen- oder Schilddrüseneingriffen. Das mögliche Geschäftsmodell: Der jeweilige Arzt ist an einem bestimmten Tag der Woche fix in einem Saal eingeteilt und darf selbst das Programm bestimmen. Dass Patienten aus der eigenen Ordi rasche drankommen, erscheint schlüssig.