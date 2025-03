Katze? Hase? Vogel? Nein, es war ein Mensch!

Vier Bier auf der Terrasse – bei minus 1 Grad

Daheim angekommen, freilich schlief die Mutter schon, will der Mann auf die Terrasse gegangen sein und eine Dose Bier getrunken haben. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Vier Stück in einer Stunde. Die „Krone“ hat nachgeschaut: In der Ortschaft hatte es am 19. Dezember im Freien minus 1 Grad. Er legte sich nieder und wurde von der Polizei um 21.45 Uhr aus dem Bett geholt. Der Alkotest ergab 1,66 Promille.