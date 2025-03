„Österreich ist auf Film-Landkarte angekommen“

Was haben Kate Winslet, Natalie Portman und Isabelle Huppert gemeinsam? Alle diese Filmstars haben kürzlich in Wien gedreht. Denn die Film- und Fernsehwirtschaft ist sehr dahinter, Österreich zu einem attraktiven Drehort zu machen – neue Förderungen, Umwelt- und Frauenquoten-Bonusse machen es seit 2023 möglich: „Das System ist wahnsinnig erfolgreich und hat Österreich auf die Film-Landkarte gesetzt. In den letzten zwei Jahren wurden damit 8000 Arbeitsplätze geschaffen. Es ist wichtig, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird“, so Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Fachverbandsobmann der Filmwirtschaft und Geschäftsführer bei Amour Fou Films.