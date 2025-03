„Das Licht“: „Familien sind ungeölte Maschinen“

Im Zentrum des Films steht eine dysfunktionale Familie. Gegen diese Bezeichnung hat Tom Tykwer im „Krone“-Interview gleich einen Einwand: „Es gibt ja keine wirklichen funktionalen Familien, soll mir mal einer eine zeigen, die so richtig funktioniert. Das sind ja alles irgendwie so halb kaputte Maschinen, die ungeölt und ächzend durch die Gegend stolpern.“ Das sei aber auch das Tolle daran: „Ich glaube, wir sind den idealisierten Familienfilmen überdrüssig und wollen viel lieber uns spiegeln können auf eine liebevolle, natürliche und auch eine humorvolle Weise in den Widersprüchen und in den Zerreißproben in unserem ganz normalen Alltag, der sich heutzutage irgendwie auch einfach nicht so normal anfühlt.“