Diagonale: Große Leinwand für besondere Frauen

Viel weibliches Filmschaffen präsentiert das Grazer Festival Diagonale, das von 27. März bis 1. April 163 Streifen zeigen wird. Erwartet werden zu den zahlreichen Premieren besonderer österreichischer Produktionen auch prominente Gäste. Eröffnet wird mit dem Debüt des Regisseurs Florian Pochlatko, „How to be Normal and the Oddness of the Other World“.