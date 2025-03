Müll auf Baustelle in Dornbirn fing Feuer

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer in einer Tiefgarage in der Dornbirner Mozartstraße informiert. Exekutive und Feuerwehreinheiten trafen gleichzeitig vor Ort ein. Schließlich stellte sich heraus, dass es nicht in der Tiefgarage brannte, sondern dass der Rauch aus dem Kellergeschoß einer angrenzenden Baustelle aufstieg.