Katz droht Hamas mit Einnahme weiterer Gebiete

Israel: Verstärken Angriffe auf Gazastreifen

Die israelische Armee greift den Gazastreifen nach Angaben von Katz verstärkt von Boden, Luft und Wasser aus an. Damit solle Druck auf die Hamas ausgeübt werden, um diese dazu zu bringen, die restlichen Geiseln freizulassen. Je länger die Hamas dies verweigere, umso mehr Territorium werde sie an Israel verlieren. Nach etwa zwei Monaten relativer Ruhe hat sich Israel faktisch von der Waffenruhe verabschiedet und seine Offensive gegen die Hamas im Gazastreifen wieder vollständig aufgenommen. Israel werde jeglichen „militärischen und zivilen Druck ausüben“, darunter die „Evakuierung der Bevölkerung des Gazastreifens in den Süden“, warnte der Verteidigungsminister weiter.