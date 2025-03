Wenn Kärntner Milch zu einer Vitamin-Bombe wird

Wechselhaft ist in diesen Tagen viel; auch der Ruf von Milch als gesundes Lebensmittel. Die Genossenschaft „Kärntnermilch“ in Spittal ist von ihrer Mission überzeugt und bringt jetzt einen „Turbo“ auf den Markt. Unter der Produktlinie „Milk fit“ werden zwei Trinkjoghurts, eine Buttermilch und eine „normale“ Milch in die Kühlregale einsortiert.