Fake-Erzbischof Lackner verkündet Tod von Papst

So mancher wird schon hier stutzig werden, denn: Franz Lackner hat keinen Account auf X. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Fake-Seite des Italieners Tommasso Debenedetti. Dieser fiel mit ähnlichen Aktionen bereits in der Vergangenheit auf. Er erstellte derartige Fake-Profile von Politikern, Bischöfen und Schriftstellern immer wieder und verbreitete so Falschmeldungen über den Tod von Prominenten.