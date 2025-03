Joseph Goebbels war Propagandaminister in der Nazidiktatur unter Adolf Hitler. „Du fängst schlecht an, Fritz!“, schrieb der Vizechef von Russlands Nationalem Sicherheitsrat und Ex-Präsident auf Telegram. Fritz ist in Russland ein Schimpfwort für Deutsche und bezieht sich auf die Kriegsverbrechen deutscher Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Er hoffe, dass Merz so ende wie die Nazis 1945, teilte Medwedew weiter mit.