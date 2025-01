Swarovski baut in Wattens rund 50 Mitarbeiter ab

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski baut an seinem Stammsitz in Wattens rund 50 Mitarbeiter ab. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit und sprach von einer notwendigen „moderaten Anpassung des Personalstands“, die durch „aktuelle makroökonomische Rahmenbedingungen weltweit und insbesondere in Österreich“ erforderlich würde.