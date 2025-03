Ukraine als Mahlzeit | Nehammer spricht

Ukraine als „Mahlzeit“. Das Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin – es wird auch an den Tagen danach weltweit diskutiert. Wie war es wirklich, was hat es wirklich gebracht? Die Meinungen gehen auseinander. Die endgültige Beurteilung wird man ohnehin den Historikern überlassen müssen. So bleibt vorerst nur, die Summe der Meinungen zusammenzutragen. Allein, was man gestern und heute dazu alles in der „Krone“ und auf krone.at zu lesen bekam und bekommt: Von einer Annäherung Putins und Trumps ist einerseits die Rede. Während „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz kommentiert, es gehöre – für Trump – schon „eine gehörige Portion Verblendung dazu, dieses Ergebnis als einen Erfolg zu bezeichnen“, geht es im Bericht von Christian Hauenstein um „die wahren Deals der Präsidenten“ – bei den Verhandlungen sei die Ukraine nur Nebensache, Putin und Trump wollten vor allem große Geschäfte machen. Sehr zutreffend wohl auch das für unsere heutige Ausgabe ausgewählte Zitat zum Tag. Michael Clarke, Militäranalyst am Londoner King's College, sagt: „Die Ukraine sitzt nicht mit am Tisch, sie ist Teil der Mahlzeit.“ Ja, tatsächlich schaut es – obwohl Trump gestern schließlich noch mit Selenskyj telefonierte – so aus, als würde über die Köpfe der Ukrainer hinweg „gedealt“. Und schlimmer noch: Gemeinsam fressen die Herrscher in Russland und Amerika die Ukraine auf …