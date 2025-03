Wie spricht man mit Putin, Herr Karl Nehammer?

„Kein Handschlag, keine Bilder, keine Freunde.“ So titelte die „Krone“ am 12. April 2022 nach Karl Nehammers Besuch in Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo am Rande Moskaus. War Putin zunächst komplett isoliert, häufen sich nun nach Jahren des Krieges die Stimmen, man müsse mit dem russischen Präsidenten verhandeln. Nach Donald Trumps groß angekündigtem Telefonat, das nicht die erhoffte komplette Waffenruhe mit der Ukraine ergab, sprach die „Krone“ mit Karl Nehammer über seine Eindrücke vom April 2022, als er als erster EU-Staatschef nach Moskau reiste, um Putin zu treffen.