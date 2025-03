Junggastronom Abramov will die Aktion übrigens schon bald wiederholen. Auch „um die Würstelstandkultur in Wien zu erhalten“. Die Wiener Würstelstandkultur steht trotz Status als immaterielles UNESCOKulturerbe, vor zahlreichen Herausforderungen. Laut einer aktuellen Analyse von Branchenradar reduzierte sich die Zahl der Stände in der Bundeshauptstadt zwischen den Jahren 2014 und 2024 um ganze 37 Prozent.