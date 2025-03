Greber geht optimistisch in den zweiten Slalom

„Der erste Durchgang war solide, mit Luft nach oben. Es war okay für den ersten Tag“, sagte Greber. Eine zweite Chance gibt es heute beim zweiten Slalom. „Voll angreifen und gut Skifahren ist die Devise“, so der Head-Pilot, „dann sehen wir, was rauskommt.“ Weniger gut verlief Tag eins für seinen Teamkollegen Moritz Zudrell, der mit der hohen Nummer 52 starten musste – der Silbertaler klassierte sich auf Platz 36.