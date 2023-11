Greber fuhr am Weg zum Sieg in die „Garage“

Zudrell fädelte ein

Nicht ins Ziel kam auch Grebers Silbertaler Head-Markenkollege Moritz Zudrell, der bereits im ersten Lauf eingefädelt hatte. „Bis dorthin war meine Fahrt in Ordnung“, sagt der 18-Jährige. Den Sieg holte sich der Tiroler Fabio Walch, der vor dem Seidler und dem Kärntner Jakob Eisner triumphierte. Die Chance zur Revanche gibt es für Greber und Zudrell bereits am Dienstag: Da steht erneut ein Slalom am Pass Thurn an.