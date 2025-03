„Das ist Wortbruch auf Kosten des Tierschutzes“

Einziges Bundesland, das auf Ehrenamtliche setzt

„Vorarlberg bleibt nach wie vor das einzige Bundesland, das keine adäquate Lösung für das immer dringlicher werdende Problem der Wildtiere in Not hat“, ergänzt die pinke Tierschutzsprecherin Fabienne Lackner. Wenn bei einem Landesbudget von über zwei Milliarden Euro die Landesräte Martina Rüscher und Christian Gantner nicht in der Lage seien, 200.000 Euro für einen Teil der Betriebskosten der Wildtierhilfe bereitzustellen, würden ihr die Worte fehlen. „Besonders Landesrat Gantner, der sich immer wieder damit rühmt, die höchsten Landwirtschaftsförderungen auszuzahlen, hat den Verein jahrelang hingehalten“, poltert Lackner.