Razzia im Rathaus: 320 Mitarbeiter werden geprüft

Insgesamt 320 Klagenfurter Stadtangestellte haben einen Nebenjob. So weit, so gut – auch in Villach gehen 250 der 1000 Rathausmitarbeiter einem Nebenberuf nach, beim Land Kärnten haben sogar 850 der 3900 Mitarbeiter ein Zweiteinkommen. Aufgrund der Überstundenproblematik in der Landeshauptstadt werden dort nun aber alle Nebenjobs neu geprüft.