Konsumentenschutz warnt vor zu viel Vitamin A

Ausgewogene Ernährung deckt Bedarf

Die nötige Menge an Vitamin A für den Körper wird durch eine ausgewogene Ernährung abgedeckt. Enthalten ist es etwa in Leber, Eiern, Milchprodukten, einigen Fischsorten sowie als Provitamin in Karotten, Spinat, rotem Paprika und Mangos.