Das Geschäft mit dem guten Gefühl

Das Spiegelbild zieht ein mürrisches Gesicht, in dieser Jahreszeit ist es wie immer blass und angespannt. „Was du brauchst, sind Vitamine“, flüstert die innere Stimme dem Menschen zu, der sich kritisch begutachtet. Ein Mittel muss her, das belebt. Es ist ein Gedanke, mit dem man auf jeden Fall nicht alleine ist. Von Dezember 2020 bis November 2021 gaben die Steirer stolze 42 Millionen Euro für 1,7 Millionen Packungen an Nahrungsergänzung in den Apotheken aus - in der Hoffnung, sich selbst damit etwas Gutes zu tun.