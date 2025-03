Trump telefoniert gerade mit Putin über Kriegsende

Trump zufolge dreht sich die Diskussion unter anderem um Gebietsansprüche, Kraftwerke und die – wie er es formulierte – „Aufteilung bestimmter Güter“. Die Unterhaltung verlaufe gut und sei noch im Gange, verriet Dan Scavino, einer der stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, auf X. Auf dem Tisch liegt der US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine, dem Kiew nach einem Treffen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine in der vergangenen Woche in Saudi-Arabien bereits zugestimmt hat.