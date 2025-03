Deutschland beschließt Billionen-Schuldenpaket

Die echte Zeitenwende: Jetzt wird aufgerüstet

Für „Ausgaben des Bundes für den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste, für den Schutz der informationstechnischen Systeme und für die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten“ gibt es keine Kreditobergrenze mehr. Das heißt: Es kann quasi endlos an der Schuldenbremse vorbei aufgerüstet werden. Es brechen in Deutschland wohl goldene Zeiten für die Rüstungsindustrie an.