Macron kündigt vor Truppen Nuklear-Offensive an

In Luxeuil sollen moderne Rafale-S5-Kampfflugzeuge stationiert werden, die die nächste Generation der ASN4G-Hyperschall-Marschflugkörper tragen sollen. Diese Marschflugkörper können mit Atombomben ausgerüstet werden, erklärt Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf dem Luftwaffenstützpunkt Luxeuil. „Ich werde in den kommenden Wochen neue Investitionen ankündigen, die über das hinausgehen, was in den letzten sieben Jahren getan wurde.“