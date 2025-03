Alkolenker dachte nach Unfall, sein Freund sei tot

Weil sie Hunger hatten, setzten sich fünf junge Erwachsene am 9. September um 2.20 Uhr ins Auto, um in Kematen am Innbach Essen zu besorgen. Das fatale Problem: Alle Insassen waren betrunken, inklusive des heute 20-jährigen Fahrers, der sich am Dienstag am Landesgericht Wels verantworten musste. Denn er war nicht einfach „nur“ mit 1,1 Promille am Steuer erwischt worden.