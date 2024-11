Unfalllenker ließ nach Crash vier Freunde zurück

Der 19-jährige aus Kematen am Innbach fuhr am Samstag gegen 2.20 Uhr mit seinem vollbesetzten Pkw in seinem Heimatort kommend in Richtung Ortsteil See. Im kurvigen Waldgebiet beschleunigte er laut Aussagen aller Mitfahrenden seinen Wagen stark und touchierte einen Baum, der rechts neben der Straße stand. Das Auto überschlug sich und blieb nach etwa 30 Metern am Dach liegen.