Macht im Schatten: Wer hinter Friedrich Merz steht

Es war ein langer Wahlkampf, ein Wahlkampf, der Friedrich Merz vieles abverlangt hat. Nun steht er am Ziel, als Wahlsieger und designierter Kanzler, wenn er eine Koalition schmieden kann. Doch so sehr er als Gesicht und Stimme der Union dominiert, so wenig wäre er ohne die zweite Reihe denkbar. Wer sind die Männer (und die eine Frau), die Friedrich Merz stützen, beraten und manchmal auch korrigieren?