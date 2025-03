Postgebühr für Bierdeckel sorgt für Kopfschütteln

„Mir konnte niemand sagen, warum ich etwas zahlen soll“

Am Postschalter verlangte man von ihm 5,45 Euro Gebühr, nicht etwa Zoll oder Steuer, sondern eine sogenannte Bearbeitungsgebühr. „Das Kuvert war an die Poststelle Wolfurt geschickt worden und kam dann zurück zu meinem Abholpostamt in Linz“, sagt unser Leser Herr K., „doch selbst dort konnte mir niemand sagen, warum ich etwas zahlen soll.