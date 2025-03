Inkassoforderungen für unbekanntes Microsoft-Konto

Klarna und Pair Finance reagierten sofort

Die Ombudsfrau wandte sich daraufhin an Klarna und auch an das Inkassobüro Pair Finance. Und tatsächlich - dort wurde man sofort tätig. Klarna fand alle Buchungen und sperrte das Konto des Sohnes für künftige Bestellungen. Auch Pair Finance reagierte prompt: Das Inkassobüro stoppte sämtliche offenen Forderungen. Darüber hinaus will man der Mutter, das aus Verzweiflung schon bezahlte Geld, zurückerstatten.