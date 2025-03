Unbekannter versuchte Mädchen in Auto zu zerren

Zum besorgniserregenden Zwischenfall soll es bereits am Montagnachmittag gekommen sein. Die Mutter der Elfjährigen habe bei der Polizei in Kematen angezeigt, dass ihre Tochter gegen 13.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule im Bereich der Zwölfergasse in Kematen von einem unbekannten Mann mit einem Pkw bedrängt bzw. am Weitergehen gehindert worden sei.