Nach 778 Minuten ohne Gegentor hört Goalie auf

Mit dieser Statistik hat Christoph Sturmberger einen Eintrag in die Annalen des OÖ-Unterhauses verdient! Denn der Goalie von Siebentligist Schiedlberg blieb im Herbst in der 1. Ost 778 Minuten in Folge ohne Gegentor und war somit der beste Goalie der Hinrunde. Zumal er insgesamt gar nur dreimal hinter sich greifen musste. Dennoch entschloss sich der 36-Jährige im Winter dazu, seine Tormann-Handschuhe für immer an den Nagel zu hängen.