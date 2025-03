Passant (59) stützt sich an einfahrender Bim ab

Schwerer Sturz an Gehsteigkante

Eine Zeugin, die den Unfall aus nächster Nähe beobachtete, schilderte den Vorfall detailliert: Der Verunfallte habe demnach an einer Gehsteigkante das Gleichgewicht verloren und sei ins Straucheln geraten. Genau in diesem Moment sei die Straßenbahn eingefahren. Der 59-Jährige habe offenbar keinen anderen Ausweg gesehen, als sich an der einfahrenden Bim abzustützen. Dabei sei er gestürzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.