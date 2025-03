Motorradfahrer nach Unfall mit Pkw verstorben

Passiert ist der tragische Unfall vergangenen Mittwoch (12. März) bei Weißkirchen (Bezirk Murtal): Ein 46-jähriger Pkw-Lenker aus Kärnten gab an, auf der B77 in Richtung Judenburg unterwegs gewesen zu sein. Auf der Höhe von Maria Buch wollte er nach links in Richtung des Ortes Maria Buch abbiegen. Da er auf der Gegenfahrbahn kein Fahrzeug wahrnahm, setzte er den Abbiegevorgang fort. Plötzlich krachte es auf der rechten Seite seines Wagens. Erst als er ausstieg, erkannte er, dass ein Motorrad in sein Fahrzeug geprallt war.