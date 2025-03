Luft-Hunderter wird großes Thema im Landtag

„Kürzungen stoppen“

Eine dringliche Anfrage der gesammelten Opposition beschäftigt ebenso Kornhäusl in seiner Rolle als Kulturreferent. Man will Kornhäusl „unmissverständlich dazu auffordern, ein Kulturbudget in angemessener Höhe sicherzustellen, die drastischen Kürzungen sofort zu stoppen und das Kulturkuratorium mit fachkundigen und unabhängigen Expertinnen und Experten zu besetzen“, hieß es vorab. Die neue FPÖ-ÖVP-Landesregierung hatte das Kuratorium abberufen. Am Samstag findet eine Demonstration der Offensive gegen Rechts in Graz zu diesem Thema statt.