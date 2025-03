Kulturkuratorium „in dieser Form nicht tragbar“

„Kulturpolitischer Dammbruch“

Der Unmut darüber ist in der steirischen Kulturszene groß. Nun verleiht man diesem Frust auch in einem offenen Brief an Landeshauptmann Mario Kunasek und Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl Ausdruck, den insgesamt 974 Kulturschaffende unterschrieben haben.