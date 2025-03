Gestreckte Hand beim Feiern blieb ohne Folgen

Ein anonym zugesandtes Video von einer Hochzeitsfeier Ende Juni in Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich ließ Polizei und Justiz aktiv werden. Einem hochrangigen Juristen des Magistrats Wels wurde vorgeworfen, die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben zu haben. Weiters soll er die „Ausländer raus“-Umdichtung des Gigi-D’Agostino-Hits „L‘Amour toujours“ sowie anstatt „Sing Hallelujah angeblich „Sieg Hallelujah“ gegrölt haben.