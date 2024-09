Zeigt Video Hitlergruß oder doch nur Tanzbewegung?

Dass das Video, das Ende Juni bei einer Hochzeit in Feldkirchen an der Donau entstanden war, und erst jetzt flächendeckend den Medien – auch der „Krone“ – in Oberösterreich zugespielt wurde, lässt beim Welser Bürgermeister und Chef des inkriminierten Beamten, Andreas Rabl (FPÖ), den Verdacht aufkommen, dass der Zeitpunkt mit der Nationalratswahl am Sonntag zu tun habe. „Denn wir hatten schon kurz nach dem Entstehen der Aufnahme Kenntnis davon“, so Rabl auf „Krone“-Anfrage, nachdem mehrere Medien die Causa publiziert hatten.