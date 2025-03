Südring-Baustelle: Ein Meter kostet 16.000 Euro

500 Meter am Südring kosten jetzt rund 8 Mio. €

Am „Piazza Caprese“ wurde also Geld eingespart, allerdings wird ein erklecklicher Teil davon ein paar hundert Meter südlich dringend gebraucht: Denn das Straßen- und Gleissanierungsprojekt von Land Tirol, Stadt Innsbruck, IKB und IVB wird deutlich teurer als veranschlagt. Allein der Stadtanteil erhöht sich von 1,76 Millionen auf nunmehr 2,5 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 42 Prozent binnen fünf Monaten.