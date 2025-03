Ukrainische Soldaten bleiben in russischem Gebiet

Massiv zurückgedrängt

Der Krieg in der Ukraine dauert bereits mehr als drei Jahre. Russland hält einschließlich der Krim mehr als 100.000 Quadratkilometer Territorium besetzt. Im vergangenen Sommer hatte das ukrainische Militär bei einem überraschenden Gegenstoß erstmals den Krieg auf das Gebiet des Angreifers getragen und rund 1200 Quadratkilometer im westrussischen Kursk erobert. Zuletzt sind die Ukrainerinnen und Ukrainer aber massiv zurückgedrängt worden. Karten des Generalstabs in Kiew zeigen nur noch kleine russische Landstriche als ukrainisch kontrolliert an.