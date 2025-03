Wirbel um FPÖ-Werbung in türkischen Medien

Nepp: War nicht bei Fastenbrechen

Vorwürfe, FPÖ-Chef Dominik Nepp sei sogar bei einem Fastenbrechen eingeladen gewesen, weisen die Blauen energisch zurück. Nepp habe am besagten Abend den 133-Award im Wiener Rathaus besucht und sei für Fernsehaufzeichnungen mit dem ORF in Simmering unterwegs gewesen, so ein Sprecher zur „Krone“.