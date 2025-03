Asylpolitik: FPÖ vermisst „Festung Österreich“

Lob für Trump

Auch die unveränderte Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine kritisierte Steger, zumal nun auch in den USA mit Präsident Donald Trump ein „anderer Wind“ wehe. So werde Außenminister Beate Meinl-Reisinger (NEOS) Russland wohl bald aus Versehen den Krieg erklären, mutmaßte sie ironisch. FPÖ-Chef Herbert Kickl hätte bei dieser „Kriegstreiberei“ wohl nicht mitgemacht. „Das ganze Regierungsprogramm ist ein einziges Fake-News-Programm“, so Steger zu den einzelnen Maßnahmen.