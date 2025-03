Liebestolle Liechtensteiner abgezockt

Laut Angaben der Liechtensteiner Landespolizei haben die Internet-Abzocker mehrere hunderttausend Schweizer Franken erbeutet. Die Betrüger, die in der Regel in professionellen Banden organisiert sind, gehen in derartigen Fällen äußerst perfide vor, das Drehbuch folgt immer einem ähnlichen Muster: Man lernt sich über das Internet kennen und baut eine Beziehung auf, wobei die Kommunikation ausschließlich online oder per Telefon erfolgt. Sobald die Opfer emotional voll involviert sind, gaukeln ihnen die vermeintlichen „Traumpartner“ vor, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Mal geht es um ein Flugticket, das dringend benötigt wird, mal um „Familienmitglieder“, denen man in einer Notlage helfen müsse. Und selbstverständlich versichern die Täter, das Geld zurückzahlen zu wollen.