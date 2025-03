Derzeit reicht es einfach nicht für mehr

Der Trainer: Markus Mader muss mit dem Team an den grundsätzlichen „Basics“ arbeiten. Was Einsatz und Moral betrifft, ist dies gelungen, wie das 0:0 beim FAC zeigte. Für mehr reicht es derzeit nicht. Die Mannschaft ist nicht in der Lage, spielerische Akzente zu setzen oder sich kreativ zu entfalten.