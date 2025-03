Lustenauer Austria sucht noch nach dem Schalter

Einzig sportlich ist es den Lustenauern bisher nicht gelungen, das Licht anzuknipsen. Im Gegenteil: Seit fünf Monaten warten die Fans auf einen Sieg ihres Teams. Der letzte volle Erfolg datiert vom 6. Oktober in Liefering – ein verwandelter Elfmeter durch Seifedin Chabbi sicherte den Lustenauern drei Punkte. Im Bregenzer Ausweichquartier wurde zuletzt beim 1:0 über BW Linz über einen (am Ende wertlosen) Sieg gejubelt. Das war am 11. Mai 2024.