Nächste Pleite für Austria Lustenau

Trainer Markus Mader nahm zwar gegenüber der 0:1-Niederlage gegen St. Pölten fünf Änderungen in der Startelf vor, diese fruchteten letztlich aber auch nicht. So spielte etwa Neuerwerbung Jack Lahne erstmals von Beginn an. Der Schwede war auch der auffälligste Spieler der Lustenauer vor der Pause, kam auch zu zwei Möglichkeiten, scheiterte jedoch zweimal vor dem Tor. Wie man es besser macht, zeigten die jungen Hütteldorfer. Nach einem schnell eingeleiteten Angriff erzielte Ismail Seydi (28.) die Führung für die Hausherren, der gebürtige Feldkircher Noah Bischof erhöhte kurz nach der Pause per Abpraller auf 2:0.