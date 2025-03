Prozess um Penis-Tattoo als Andenken aus dem Häfen

Dass es in der Justizanstalt Josefstadt – in der jetzt auch der gefallene Immobilien-Jongleur René Benko sitzt – nicht immer harmonisch zugeht, ist wohl einem jeden klar. Ein Häftling trägt aber ein ganz besonderes „Souvenier“ aus seiner Zeit dort davon. Sein Schulterblatt ziert jetzt ein amateurhaft gestochenes männliches Geschlechtsteil. „Vielleicht haben Sie geglaubt, das ist irgendwie lustig“, klagt der Staatsanwalt einen 39-jährigen Ungar wegen Körperverletzung mit Dauerfolgen an.