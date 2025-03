Überleben zwischen Wald und Gewässer

Ihre Existenz ist generell eng mit dem Element Wasser verbunden und beginnt auch dort. Aus dem Laich, der oft in Ufernähe oder an Wasserpflanzen abgelegt wird, schlüpfen nach einigen Tagen oder Wochen Kaulquappen. Diese bestehen zunächst nur aus Kopf und Schwanz. Außerdem haben sie Kiemen, was bedeutet, dass sie nur im Wasser leben können. Bis zum Erwachsenwerden durchlaufen sie jedoch eine schier phantastische Metamorphose: Beine wachsen, Kiemen weichen Lungen, der Schwanz bildet sich zurück und schließlich wagen sie den Schritt an Land. Fast alle Amphibienarten entwickeln sich auf diese Weise. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Alpensalamander, der – angepasst an seinen extremen Lebensraum – seinen Nachwuchs als Lebendgeburt zur Welt bringt.