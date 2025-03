Flugzeug geht nach Notlandung in Flammen auf

Großer Schock für 172 Passagiere und sechs Crewmitglieder der Fluggesellschaft American Airlines am Donnerstag. Triebwerksvibrationen bzw. Motorenprobleme zwangen die Piloten der Maschine, die von Colorado Springs auf dem Weg nach Dallas war, am frühen Abend zur Notlandung in Denver. Diese gelang gegen 17.15 Uhr Ortszeit auch.