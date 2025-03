Schmutziger Einsatz: Lkw verlor über 100 Liter Öl

Geringe Menge gelangte in Abwassersystem

Bei dem Vorfall gelangte eine geringe Menge Öl über den Oberflächenwasserkanal in das Abwassersystem. „Das Klärwerk der Gemeinde Kössen wurde darüber in Kenntnis gesetzt“, so die Exekutive. Das Öl wurde durch die Feuerwehr Kössen mittels Ölbindemittel gebunden. Im Einsatz standen 13 Florianijünger mit drei Fahrzeugen.